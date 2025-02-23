Дуда з Трампом обговорили закінчення війни в Україні

Дональд Трамп та Анджей Дуда. Фото: Reuters

В суботу, 22 лютого польський президент Анджей Дуда зустрівся з Дональдом Трампом у Сполучених Штатах. Він заявив, що Україна "не переживе" війну без американської підтримки.

Про це пише польське видання "RMF24" в неділю, 24 лютого.

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Після зустрічі з Трампом Дуда заявив, що американський президент "хоче завершити кровопролиття в Україні". Дуда наголосив, що постає питання, як завершити війну.

"Ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну", — сказав президент Польщі.

Дуда зазначив, що Україна не зможе впоратись з цією війною без допомоги США. За його словами, найголовніше, аби "війна закінчилася справедливим миром, який триватиме". Мають бути гарантії того, що Росія більше не повернеться та ні на кого не нападе.

"Я дбаю про безпеку Польщі, тому що це моє завдання", — зазначив Дуда.

Нагадаємо, раніше Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. В результаті він заявив про надії щодо настання миру в Україні найближчим часом.

Також Анджей Дуда закликав партнерів України сильніше тиснути на Путіна. За його словами, це може призвести до того, що російський диктатор сам захоче сісти за стіл переговорів.