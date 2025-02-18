Зустріч Келлога та Дуди — які результати

Дуда озвучив результати зустрічі з Келлогом
Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з Кітом Келлогом. Він заявив про надії, що в Україні вже незабаром настане мир.
Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав після зустрічі зі спецпредставником США Кітом Келлогом.
Про що спілкувалися Келлог та Дуда
Президент Польщі повідомив, що обговорив зі спеціальним представником США ситуацію в Україні та подальші кроки щодо міжнародної підтримки. Він висловив сподівання, що завдяки зусиллям американського лідера війна в Україні завершиться, а російська агресія буде зупинена.
"Досі нікому не вдалося зупинити Росію, бо, на жаль, усі дії в межах Нормандського формату, Мінських угод тощо не дали очікуваного результату", — сказав Дуда.
Чи зменшать США кількість своїх військ у Східній Європі
Він додав, що сподівається на рішучі дії США, які мають принести мир у регіон та зміцнити безпеку Європи.
"Ніщо не вказує на те, що США збираються покинути Європу, зменшити свою присутність у нашій країні чи уникнути своєї частини відповідальності за безпеку цієї частини Європи, навіть навпаки", — сказав Дуда.
Що Дуда сказав про можливість мирних переговорів щодо війни в Україні
Відомо, що діалог Дуди з Келлогом тривав 1,5 години, після чого польський президент сам виступив із заявою.
"Я переконаний, що Америка потужно увійшла до гри, коли йдеться про закінчення війни в Україні. Знаю президента Дональда Трампа, знаю, що він є надзвичайно рішучою людиною і коли діє, то діє рішуче, зазвичай ефективно. Тож сподіваюся, що принаймні дійде до припинення боїв, але маю надію, що й до закінчення російської агресії в Україні", — сказав він.
Також Дуда повідомив, що наступного тижня збере Раду національної безпеки, щоб обговорити питання миру в України, подальшу підтримку, а також безпеку у Європі.
Нагадаємо, сьогодні в Саудівській Аравії відбулися перемовини США та Росії, але України на зустрічі не було.
Представник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог запланував візит в Україну. Вже у вівторок, 18 лютого, він має приїхати до Києва.
Читайте Новини.LIVE!