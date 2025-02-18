Зустріч Келлога та Дуди — які результати

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: ArmyInform

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з Кітом Келлогом. Він заявив про надії, що в Україні вже незабаром настане мир.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав після зустрічі зі спецпредставником США Кітом Келлогом.

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Президент Польщі повідомив, що обговорив зі спеціальним представником США ситуацію в Україні та подальші кроки щодо міжнародної підтримки. Він висловив сподівання, що завдяки зусиллям американського лідера війна в Україні завершиться, а російська агресія буде зупинена.

"Досі нікому не вдалося зупинити Росію, бо, на жаль, усі дії в межах Нормандського формату, Мінських угод тощо не дали очікуваного результату", — сказав Дуда.

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Він додав, що сподівається на рішучі дії США, які мають принести мир у регіон та зміцнити безпеку Європи.

"Ніщо не вказує на те, що США збираються покинути Європу, зменшити свою присутність у нашій країні чи уникнути своєї частини відповідальності за безпеку цієї частини Європи, навіть навпаки", — сказав Дуда.

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Відомо, що діалог Дуди з Келлогом тривав 1,5 години, після чого польський президент сам виступив із заявою.

"Я переконаний, що Америка потужно увійшла до гри, коли йдеться про закінчення війни в Україні. Знаю президента Дональда Трампа, знаю, що він є надзвичайно рішучою людиною і коли діє, то діє рішуче, зазвичай ефективно. Тож сподіваюся, що принаймні дійде до припинення боїв, але маю надію, що й до закінчення російської агресії в Україні", — сказав він.

Також Дуда повідомив, що наступного тижня збере Раду національної безпеки, щоб обговорити питання миру в України, подальшу підтримку, а також безпеку у Європі.

Нагадаємо, сьогодні в Саудівській Аравії відбулися перемовини США та Росії, але України на зустрічі не було.

Представник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог запланував візит в Україну. Вже у вівторок, 18 лютого, він має приїхати до Києва.