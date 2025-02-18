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Келлог прибуде в Київ сьогодні ввечері — Reuters

18 лютого 2025 17:05
Анастасія Писаненко - редактор
Кіт Келлог прямує до Києва — коли він приїде
Кіт Келлог. Фото: Boris Roessler/Pool via REUTERS
Анастасія Писаненко - редактор

Представник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог запланував візит в Україну. Вже у вівторок, 18 лютого, він приїде до Києва.

Про це пише Reuters із посиланням на особу, знайому з його графіком.

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"Представник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог прямує до Києва сьогодні ввечері", — говориться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог найближчим часом має прибути до України з візитом. Згодом називалася нова дата візиту — 20 лютого. 

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував візит спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.

Крім того, Трамп зробив нову заяву стосовно планів Росії у війні в Україні. На його думку, очільник Кремля Володимир Путін нібито "не має наміру захоплювати всю Україну".

Володимир Зеленський США Київ війна в Україні Кіт Келлог
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