Кіт Келлог прямує до Києва — коли він приїде

Кіт Келлог. Фото: Boris Roessler/Pool via REUTERS

Представник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог запланував візит в Україну. Вже у вівторок, 18 лютого, він приїде до Києва.

Про це пише Reuters із посиланням на особу, знайому з його графіком.

Читайте також:

Келлог вже прямує до Києва

"Представник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог прямує до Києва сьогодні ввечері", — говориться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог найближчим часом має прибути до України з візитом. Згодом називалася нова дата візиту — 20 лютого.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував візит спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.

Крім того, Трамп зробив нову заяву стосовно планів Росії у війні в Україні. На його думку, очільник Кремля Володимир Путін нібито "не має наміру захоплювати всю Україну".