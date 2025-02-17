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Зеленський анонсував поїздку разом із Келлогом на фронт

17 лютого 2025 15:35
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський заявив, що Келлог відвідає Україну та назвав дату
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський анонсував візит спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога. За його словами, він приїде до Києва 20 лютого.

Про це заявив глава держави під час відеоспілкування з журналістами в понеділок, 17 лютого.

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Візит Келлога в Україну

"Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і, може, буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт, і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що хоче, аби спецпредставник США "вивчив усі питання" та поспілкувався з українськими військовими. Зокрема, йдеться про Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та, можливо, деяких командирів бригад. Потім планується окрема зустріч з Міністерством оборони та з розвідкою.

Президент наголосив на важливості того, аби Келлог привіз до Білого Дому розуміння щодо гарантій безпеки, які потрібні Україні.

"Я думаю, що після його повернення у США, ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів та зустрівся з президентом країни Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

А Трамп зробив нову заяву стосовно планів Росії у війні в Україні. На його думку, очільник Кремля Володимир Путін нібито "не має наміру захоплювати всю Україну".

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