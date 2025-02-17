Зеленский заявил, что Келлог посетит Украину и назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога. По его словам, он приедет в Киев 20 февраля.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время видеообщения с журналистами.

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"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет", — сказал Зеленский.

Он отметил, что хочет, чтобы спецпредставитель США "изучил все вопросы" и пообщался с украинскими военными. В частности, речь идет о Главнокомандующем ВСУ Александре Сирском и возможно некоторых командирах бригад. Затем планируется отдельная встреча с Министерством обороны и с разведкой.

Президент подчеркнул важность того, чтобы Келлог привез в Белый Дом понимание относительно гарантий безопасности, которые нужны Украине.

"Я думаю, что после его возвращения в США, мы будем понимать, когда будет встреча у меня с президентом Трампом", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня прибыл в Объединенные Арабские Эмираты и встретился с президентом страны Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

А Трамп сделал новое заявление относительно планов России в войне в Украине. По его мнению, глава Кремля Владимир Путин якобы "не намерен захватывать всю Украину".