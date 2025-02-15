Келлог озвучив, на які поступки має піти Росія для завершення війни

Кіт Келлог. Фото: Boris Roessler/Pool via REUTERS

Спеціальний представник Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, на які поступки повинен піти російський диктатор Володимир Путін. Зокрема, йдеться про територіальні.

Про це Кіт Келлог сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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Келлог наголосив, що Росія має піти на територіальні поступки, а також відмовитися від використання армії в майбутньому та скоротити її.

"Як приклад можна навести альянси з Іраном, КНДР, Китаєм. Важливо цей альянс, щоб не формувався. Ми говорили, що на 2024 рік має бути по 2% від ВВП і довгий час пішов, щоб це наблизить до реальності", — додав він.

Нагадаємо, Келлог заявив, що під час президентства Барака Обами і Джо Байдена, російський диктатор Путін завжди знаходив способи діяти.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вирушити на фронт разом з Келлогом.