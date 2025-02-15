Путин должен пойти на уступки — заявление Кита Келлога

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Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог сказал, на какие уступки должен пойти российский диктатор Владимир Путин. В частности, речь идет о территориальных.

Об этом Кит Келлог сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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Келлог подчеркнул, что Россия должна пойти на территориальные уступки, а также отказаться от использования армии в будущем и сократить ее.

"В качестве примера можно привести альянсы с Ираном, КНДР, Китаем. Важно этот альянс, чтобы не формировался. Мы говорили что на 2024 год должно быть по 2% от ВВП и долгое время ушло, чтобы это приблизит к реальности", — добавил он.

Напомним, Келлог заявил, что во время президентства Барака Обамы и Джо Байдена, российский диктатор Путин всегда находил способы действовать.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отправиться на фронт вместе с Келлогом.