Кит Келлог направляется в Киев — когда он приедет

Келлог прибудет в Киев сегодня вечером — Reuters
Представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог запланировал визит в Украину. Уже во вторник, 18 февраля, он приедет в Киев.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на лицо, знакомое с его графиком.
Кэллог уже направляется в Киев
"Представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог направляется в Киев сегодня вечером", — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в ближайшее время должен прибыть в Украину с визитом. Впоследствии называлась новая дата визита — 20 февраля.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога.
Кроме того, Трамп сделал новое заявление относительно планов России в войне в Украине. По его мнению, глава Кремля Владимир Путин якобы "не намерен захватывать всю Украину".
Читайте Новини.LIVE!