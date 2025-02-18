Кит Келлог направляется в Киев — когда он приедет

Кит Келлог. Фото: Boris Roessler/Pool via REUTERS

Представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог запланировал визит в Украину. Уже во вторник, 18 февраля, он приедет в Киев.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на лицо, знакомое с его графиком.

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"Представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог направляется в Киев сегодня вечером", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в ближайшее время должен прибыть в Украину с визитом. Впоследствии называлась новая дата визита — 20 февраля.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога.

Кроме того, Трамп сделал новое заявление относительно планов России в войне в Украине. По его мнению, глава Кремля Владимир Путин якобы "не намерен захватывать всю Украину".