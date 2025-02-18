Встреча Келлога и Дуды — каковы результаты

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: ArmyInform

Президент Польши Анджей Дуда встретился с Китом Келлогом. Он заявил о надежде, что в Украине уже скоро наступит мир.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал после встречи со спецпредставителем США Китом Келлогом.

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Президент Польши сообщил, что обсудил со специальным представителем США ситуацию в Украине и дальнейшие шаги по международной поддержке. Он выразил надежду, что благодаря усилиям американского лидера война в Украине завершится, а российская агрессия будет остановлена.

"До сих пор никому не удалось остановить Россию, потому что, к сожалению, все действия в рамках Нормандского формата, Минских соглашений и т.д. не дали ожидаемого результата", — сказал Дуда.

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Он добавил, что надеется на решительные действия США, которые должны принести мир в регион и укрепить безопасность Европы.

"Ничто не указывает на то, что США собираются покинуть Европу, уменьшить свое присутствие в нашей стране или избежать своей части ответственности за безопасность этой части Европы, даже наоборот", — сказал Дуда.

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Известно, что диалог Дуды с Келлогом длился 1,5 часа, после чего польский президент сам выступил с заявлением.

"Я убежден, что Америка мощно вошла в игру, когда речь идет об окончании войны в Украине. Знаю президента Дональда Трампа, знаю, что он является чрезвычайно решительным человеком и когда действует, то действует решительно, обычно эффективно. Поэтому надеюсь, что по крайней мере дойдет до прекращения боев, но надеюсь, что и до окончания российской агрессии в Украине", — сказал он.

Также Дуда сообщил, что на следующей неделе соберет Совет национальной безопасности, чтобы обсудить вопросы мира в Украине, дальнейшую поддержку, а также безопасность в Европе.

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и России, но Украины на встрече не было.

Представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог запланировал визит в Украину. Уже во вторник, 18 февраля, он должен приехать в Киев.