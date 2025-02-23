Дуда с Трампом обсудили окончание войны в Украине

Дональд Трамп и Анджей Дуда. Фото: Reuters

В субботу, 22 февраля, польский президент Анджей Дуда встретился с Дональдом Трампом в Соединенных Штатах. Он заявил, что Украина "не переживет" войну без американской поддержки.

Об этом пишет польское издание "RMF24" в воскресенье, 23 февраля.

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После встречи с Трампом Дуда заявил, что американский президент "хочет завершить кровопролитие в Украине". Дуда подчеркнул, что встает вопрос, как завершить войну.

"Мы не должны позволить России победить Украину", — сказал президент Польши.

Дуда отметил, что Украина не сможет справиться с этой войной без помощи США. По его словам, самое главное, чтобы "война закончилась справедливым миром, который будет продолжаться". Должны быть гарантии того, что Россия больше не вернется и ни на кого не нападет.

"Я забочусь о безопасности Польши, потому что это моя задача", — отметил Дуда.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда встретился со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. В результате он заявил о надеждах относительно наступления мира в Украине в ближайшее время.

Также Анджей Дуда призвал партнеров Украины сильнее давить на Путина. По его словам, это может привести к тому, что российский диктатор сам захочет сесть за стол переговоров.