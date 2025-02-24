Трамп сделал заявления об экономическом соглашении и завершении войны

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине может закончиться за считанные недели. При этом Вашингтон уже готов подписать экономическое соглашение с Киевом.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передают Новини.LIVE.

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Трамп также заявил, что экономическое соглашение между США и Украиной близко к подписанию.

"Украине никто никогда не помогал, как я", — добавил Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что он готов приехать к Путину 9 мая, "если все уладится".

"Россия имеет редкоземельные ископаемые, которые нужны США", — добавил он.

Напомним, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и США завершают переговоры по редким металлам.

А издание Bloomberg писало, что соглашение обяжет США обеспечить длительный мир в Украине и ее суверенитет.