Трамп заявив про плани зустрітися із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 24 лютого, заявив, що планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише Sky News.

Читайте також:

Зустріч Трампа та Зеленського

"Я зустрінуся з президентом Зеленським. Насправді він може прибути цього або наступного тижня для підписання угоди", — сказав Трамп.

За його словами, наразі угода опрацьовується та "дуже близька" до фінального рішення. Йдеться про угоду щодо видобутку корисних копалин в Україні.

У матеріалі йдеться, що під час сьогоднішньої телефонної розмови з лідерами країн G7 він підкреслив важливість цих домовленостей.

"Всі висловили свою мету побачити закінчення війни, і я підкреслив важливість життєво важливої угоди між США та Україною щодо критично важливих корисних копалин та рідкоземельних елементів, яка, як ми сподіваємося, буде підписана дуже скоро!" — додав Трамп.

Нагадаємо, віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна та США завершують переговори щодо рідкісних металів.

А видання Bloomberg писало, що угода зобов'язуватиме США забезпечити тривалий мир в Україні та її суверенітет.