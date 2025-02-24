Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 24 февраля, заявил, что планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Sky News.

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Встреча Трампа и Зеленского

"Я встречусь с президентом Зеленским. На самом деле он может прибыть на этой или следующей неделе для подписания соглашения", — сказал Трамп.

По его словам, сейчас соглашение прорабатывается и "очень близко" к финальному решению. Речь идет о соглашении по добыче полезных ископаемых в Украине.

В материале говорится, что во время сегодняшнего телефонного разговора с лидерами стран G7 он подчеркнул важность этих договоренностей.

"Все выразили свою цель увидеть окончание войны, и я подчеркнул важность жизненно важного соглашения между США и Украиной по критически важным полезным ископаемым и редкоземельным элементам, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро!", — добавил Трамп.

Напомним, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и США завершают переговоры по редким металлам.

А издание Bloomberg писало, что соглашение обяжет США обеспечить длительный мир в Украине и ее суверенитет.