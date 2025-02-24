Між США та Росією тривають "серйозні перемовини", - Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 24 лютого, заявив про "серйозні переговори" з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial.

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"Я веду серйозні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним щодо закінчення війни", — йдеться у повідомленні.

Також Трамп зазначив, що обговорення стосуються великих "угод з економічного розвитку", які будуть укладені між США і Росією.

"Переговори проходять дуже добре", — додав він.

Скриншот допису Трампа

Раніше Трамп заявив, що хотів би, аби його "спадок" був миротворчим, а не завойовницьким.

А речниця Білого дому Каролін Левітт припустила, що війна в Україні може завершитися за тиждень, оскільки Трамп "впевнений у своїх можливостях."