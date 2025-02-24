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Трамп заявив про "серйозні переговори" з Путіним

24 лютого 2025 19:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Між США та Росією тривають "серйозні перемовини", - Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 24 лютого, заявив про "серйозні переговори" з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial.

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"Я веду серйозні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним щодо закінчення війни", — йдеться у повідомленні.

Також Трамп зазначив, що обговорення стосуються великих "угод з економічного розвитку", які будуть укладені між США і Росією.

"Переговори проходять дуже добре", — додав він.

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Скриншот допису Трампа

Раніше Трамп заявив, що хотів би, аби його "спадок" був миротворчим, а не завойовницьким. 

А речниця Білого дому Каролін Левітт припустила, що війна в Україні може завершитися за тиждень, оскільки Трамп "впевнений у своїх можливостях."

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