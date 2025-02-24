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Трамп заявил о "серьезных переговорах" с Путиным

24 февраля 2025 19:31
Евгения Брюховецкая - редактор
Между США и Россией продолжаются "серьезные переговоры", — Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 24 февраля, заявил о "серьезных переговорах" с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial.

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"Я веду серьезные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным об окончании войны", — говорится в сообщении.

Также Трамп отметил, что обсуждения касаются крупных "соглашений по экономическому развитию", которые будут заключены между США и Россией.

"Переговоры проходят очень хорошо", — добавил он.

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Скриншот поста Трампа

Ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы его "наследство" было миротворческим, а не завоевательным.

А пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт предположила, что война в Украине может завершиться через неделю, поскольку Трамп "уверен в своих возможностях."

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