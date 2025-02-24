Дональд Трамп пролетів над мітингом українців у Вашингтоні, які зібрались, щоб провести ходу на підтримку України

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

У Вашингтоні, столиці США, відбулась хода українців та представників інших націй та етносів на підтримку нашої держави з нагоди третьої річниці російського вторгнення в Україну. Як раз в цю саму хвилину над учасниками ходи на своєму президентському гелікоптері пролітав Дональд Трамп.

Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

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Згідно зі словами одного з учасників акції, в момент ходи неподалік Білого дому над людьми з українськими прапорами та антипутінськими плакатами пролетів президентський гелікоптер.

"Як ви бачите Дональд Трамп повертається до Білого дому в той момент, коли проходить марш протесту українців. Він все може бачити з борту свого гелікоптера. Який чудовий момент для маршу!", — каже людина за кадром.

Під час ходи учасники вигукували антипутінські гасла, на кшталт: "Путін має бути покараний" та "Росія — держава терорист".

Раніше ми публікували фоторепортаж від нашої спеціальної кореспондентки Уляни Бойчук із США про те, як у Вашингтоні сотні людей з українськими прапорами вийшли на мітинг.

Нагадаємо, 20 лютого у Києві біля посольства Сполучених Штатів Америки відбувся мітинг. На ньому зібралися люди з різними вимогами та закликами.