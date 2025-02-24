Дональд Трамп пролетел над митингом украинцев в Вашингтоне, которые собрались, чтобы провести шествие в поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

В Вашингтоне, столице США, состоялось шествие украинцев и представителей других наций и этносов в поддержку нашего государства по случаю третьей годовщины российского вторжения в Украину. Как раз в эту самую минуту над участниками шествия на своем президентском вертолете пролетал Дональд Трамп.

Об этом сообщает Telegram-канал Donald Trump на украинском языке.

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Согласно словам одного из участников акции, в момент шествия неподалеку от Белого дома над людьми с украинскими флагами и антипутинскими плакатами пролетел президентский вертолет.

"Как вы видите Дональд Трамп возвращается в Белый дом в тот момент, когда проходит марш протеста украинцев. Он все может видеть с борта своего вертолета. Какой замечательный момент для марша!", — говорит человек за кадром.

Во время шествия участники выкрикивали антипутинские лозунги, например: "Путин должен быть наказан" и "Россия — государство террорист".

Ранее мы публиковали фоторепортаж от нашего специального корреспондента Ульяны Бойчук из США о том, как в Вашингтоне сотни людей с украинскими флагами вышли на митинг.

Напомним, 20 февраля в Киеве возле посольства Соединенных Штатов Америки состоялся митинг. На нем собрались люди с различными требованиями и призывами.