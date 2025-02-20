Мітинг біля посольства США в Києві — люди зібралися на акцію

Посольство США в Україні. Фото: УНІАН

У Києві вранці 20 лютого біля посольства Сполучених Штатів Америки відбувся мітинг. На ньому зібралися люди з різними вимогами та закликами.

Відео з мітингу з'явилось у соцмережі

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Мітинг у Києві біля посольства США

Наразі невідомо, чому люди зібралися під стінами посольства та чого вони вимагають. Ймовірно, причиною зборів стали нещодавні скандальні заяви президента США Дональда Трампа.

На кадрах відео видно, що мітинг відбувається спокійно, сутичок чи скандалів між учасниками не зафіксовано.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні і завив, що Володимир Зеленський має мізерну підтримку в народі. Також Трамп додав, що Зеленський нібито не знає, куди поділися кошти, які виділяли на допомогу Україні, і заявив, що ці гроші треба повернути.