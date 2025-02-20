Митинг возле посольства США в Киеве — люди собрались на акцию

Посольство США в Украине. Фото: УНИАН

В Киеве утром 20 февраля возле посольства Соединенных Штатов Америки состоялся митинг. На нем собрались люди с различными требованиями и призывами.

Видео с митинга появилось в соцсети.

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Пока неизвестно, почему люди собрались под стенами посольства и чего они требуют. Вероятно, причиной собрания стали недавние скандальные заявления президента США Дональда Трампа.

На кадрах видео видно, что митинг проходит спокойно, столкновений или скандалов между участниками не зафиксировано.

Напомним, недавно Дональд Трамп призвал к проведению выборов в Украине и завил, что Владимир Зеленский имеет мизерную поддержку у народа. Также Трамп добавил, что Зеленский якобы не знает, куда делись средства, которые выделяли на помощь Украине, и заявил, что эти деньги надо вернуть.