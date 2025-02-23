У Вашингтоні українці та всі, хто підтримує Україну, зібрались на акцію присвячену річниці вторгнення Росії в Україну

Українці зібрались у Вашингтоні — чому присвятили подію
У столиці США Вашингтоні сотні людей з українськими прапорами вийшли на мітинг. Серед не тільки українці, які з'їхались з усіх штатів, але й представники інших етносів, які підтримують нашу державу у боротьбі з російськими окупантами.
Про це повідомляє власна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.
Що відбувалось на заході
За словами кореспондентки, ця акція була присвячена третій річниці повномасштабної агресії Росії проти України. Активісти, які родом з різних країн, а не тільки з України, з різних штатів Америки приїхали у Вашингтон, щоб продемонструвати свою підтримку.
Під час мітингу учасники співали український гімн, а також слухали промову пані посла України в США Оксани Маркарової.
На заході мітингувальники тримали не тільки прапори України, алей прапори інших держав-союзниць нашої країни. Серед них прапори Литви, Латвії, історичний та революційний прапор Білорусі.
Також в руках вони тримали плакати із закликом "Зробити Америку знову розумною" та вимогою "Зупинити Путіна".
Нагадаємо, 20 лютого у Києві біля посольства Сполучених Штатів Америки відбувся мітинг. На ньому зібралися люди з різними вимогами та закликами.
А президент США Трамп заявив, що Зеленський нібито не знає, куди поділися кошти, які виділяли на допомогу Україні, і заявив, що ці гроші треба повернути.
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