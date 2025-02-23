В Вашингтоне украинцы и все, кто поддерживает Украину, собрались на акцию посвященную годовщине вторжения России в Украину

Акция в поддержку Украины в Вашингтоне. Фото: участники события

В столице США Вашингтоне сотни людей с украинскими флагами вышли на митинг. Среди них не только украинцы, которые съехались со всех штатов, но и представители других этносов, которые поддерживают наше государство в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщает собственная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

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Митинг в поддержку Украины в Вашингтоне. Фото: участники события

По словам корреспондента, эта акция была посвящена третьей годовщине полномасштабной агрессии России против Украины. Активисты, которые родом из разных стран, а не только из Украины, из разных штатов Америки приехали в Вашингтон, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

В Вашингтоне собрались не только украинцы, но и люди, которые поддерживают Украину. Фото: участники события

Во время митинга участники пели украинский гимн, а также слушали речь госпожи посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

На митинге можно было увидеть не только украинские флаги. Фото: участники события

На мероприятии митингующие держали не только флаги Украины, алей флаги других государств-союзниц нашей страны. Среди них флаги Литвы, Латвии, исторический и революционный флаг Беларуси.

Митингующие с плакатами в поддержку Украины. Фото: участники события

Также в руках они держали плакаты с призывом "Сделать Америку снова умной" и требованием "Остановить Путина".

Напомним, 20 февраля в Киеве возле посольства Соединенных Штатов Америки состоялся митинг. На нем собрались люди с различными требованиями и призывами.

А президент США Трамп заявил, что Зеленский якобы не знает, куда делись средства, которые выделяли на помощь Украине, и заявил, что эти деньги надо вернуть.