У Білому домі заявили, що Трамп впевнений у завершенні війни в Україні протягом тижня

Речниця Білого дому Каролін Левітт. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Речниця Білого дому Каролін Левітт припустила завершення війни в Україні протягом тижня. За її словами, лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп впевнений в своїх можливостях.

Про це Каролін Левітт заявила під час спілкування з журналістами, передає The Hill.

Читайте також:

Завершення війни в Україні

Левітт наголосила, що Трамп вірить у можливість домовитися з Росією про завершення війни в Україні.

"Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо це зробити цього тижня", — зазначила вона.

За її словами, радник із нацбезпеки Майк Волц працюватиме над угодою цілодобово. Ймовірно, йдеться про корисні копалини.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Україна та США перебувають на фінальному етапі домовленостей щодо видобутку корисних копалин.

Також Трамп повідомив, що веде активні переговори з Росією та Україною з метою завершення війни.