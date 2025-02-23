В Белом доме заявили, что Трамп уверен в завершении войны в Украине в течение недели

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт предположила завершение войны в Украине в течение недели. По ее словам, лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен в своих возможностях.

Об этом Каролин Левитт заявила во время общения с журналистами, передает The Hill.

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Левитт подчеркнула, что Трамп верит в возможность договориться с Россией о завершении войны в Украине.

"Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент очень уверен, что мы сможем это сделать на этой неделе", — отметила она.

По ее словам, советник по нацбезопасности Майк Волц будет работать над соглашением круглосуточно. Вероятно, речь идет о полезных ископаемых.

Напомним, Трамп заявил, что Украина и США находятся на финальном этапе договоренностей по добыче полезных ископаемых.

Также Трамп сообщил, что ведет активные переговоры с Россией и Украиной с целью завершения войны.