Трамп заявив, що хоче повернути гроші, які Байден надав Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Виступаючи на щорічній конференції CPAC президент США Дональд Трамп заявив, що зараз активно спілкується з РФ та Україною щодо припинення війни. Він також наголосив, що США хочуть повернути гроші, які "дурний та некомпетентний Байден" відправив в Україну.

Про заяву Трампа інформує Telegram-канал Donald Trump українською.

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За словами американського президента, Європа надала Україні 100 мільярдів доларів, а США 350 мільярдів і ці гроші треба повернути.

"Намагаюся повернути гроші, бо Європа дала 100 мільярдів. США дали 350 мільярдів. Але ось що гірше. Європа дала у формі позики. Вони повернуть свої гроші. Ми дали просто так. Тож хочу, щоб нам щось дали за всі вкладені гроші", — сказав Трамп.

Він також зауважив, що веде активні переговори з двома сторонами, щоб війна припинилась як можна скоріше.