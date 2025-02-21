Трамп заявив, що не їхатиме до Москви 9 травня

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається їхати в Москву на 9 травня. Цю ж інформацію підтвердили і в Росії.

Про це в соцмережі Х повідомляє кореспондент France 24 Фрейзер Джексон.

Читайте також:

Чи буде Трамп у Москві 9 травня

Зокрема, сьогодні французький журнал Le Point повідомив, що американський президент нібито приєднається до російського диктатора Володимира Путіна в Москві на святкуванні 9 травня. Однак інформація не підтверджується.

Першим твердження ЗМІ спростував спікер Путіна Дмитро Пєсков. Йому поставили запитання, чи досягнуто такої домовленості, на що він сказав "ні". Незабаром відповів і сам Трамп.

"Ні, не поїду", — цитує Трампа Фрейзер Джексон.

Пост кореспондента France 24. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що мав "дуже хороші" розмови з Володимиром Путіним. При цьому додав, що з українським лідером Володимиром Зеленським розмови були "не дуже хороші".

Також ми писали, що США виступають проти того, щоб називати Росію "агресором" у заяві G7 у річницю третього року повномасштабної війни, розпочатої РФ.