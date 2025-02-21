Трамп заявив, що не їхатиме до Москви 9 травня

Трамп відповів на заяву про плани поїхати до Москви на 9 травня
Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається їхати в Москву на 9 травня. Цю ж інформацію підтвердили і в Росії.
Про це в соцмережі Х повідомляє кореспондент France 24 Фрейзер Джексон.
Чи буде Трамп у Москві 9 травня
Зокрема, сьогодні французький журнал Le Point повідомив, що американський президент нібито приєднається до російського диктатора Володимира Путіна в Москві на святкуванні 9 травня. Однак інформація не підтверджується.
Першим твердження ЗМІ спростував спікер Путіна Дмитро Пєсков. Йому поставили запитання, чи досягнуто такої домовленості, на що він сказав "ні". Незабаром відповів і сам Трамп.
"Ні, не поїду", — цитує Трампа Фрейзер Джексон.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що мав "дуже хороші" розмови з Володимиром Путіним. При цьому додав, що з українським лідером Володимиром Зеленським розмови були "не дуже хороші".
Також ми писали, що США виступають проти того, щоб називати Росію "агресором" у заяві G7 у річницю третього року повномасштабної війни, розпочатої РФ.
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