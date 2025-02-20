США виступили проти того, щоб називати РФ "агресором", — FT

Дональд Трамп. Фото: Reuters

США виступають проти того, щоб назвати Росію "агресором" у заяві G7 у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Штати погрожують зірвати традиційну демонстрацію єдності.

Про це пише Financial Times в четвер, 20 лютого.

Читайте також:

США блокують заяву щодо агресії РФ

Як зазначає видання, адміністрація Трампа розходиться у поглядах із союзниками щодо покладання на Москву відповідальності за війну в Україні. Зокрема, п'ять офіційних осіб підтвердили інформацію про те, що США виступили проти використання терміна "агресор" стосовно Росії.

"Представники США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які використовувалися лідерами G7 з 2022 року для опису конфлікту", — йдеться у матеріалі.

У посольстві США в Києві відмовились прокоментувати це. Натомість один із чиновників зазначив у коментарі FT, що американці дійсно блокують це висловлювання, але над цим працюють.

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп повідомляв про те, що Україна не завершить війну без його участі. Він також звинуватив Зеленського у відмові провести в Україні вибори. Однак згідно з Конституцією, вибори під час воєнного стану не проводяться.

Також Дональд Трамп заявив, що Росія "добре проявила себе на перемовинах". На думку американського лідера, РФ хоче завершити війну в Україні.