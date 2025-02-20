Москва хоче повернути 6 млрд доларів — нові умови Кремля для США

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін працює над оптимізацією складу своєї делегації для переговорів зі Сполученими Штатами, намагаючись добитися максимальних поступок. Речник Кремля Дмитро Пєсков 19 лютого заявив, що Росія визначиться з переговорником після того, як США назвуть свого представника.

Про це повідомили аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

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За даними опозиційного видання Meduza, Сполучені Штати першими сформували свою делегацію на двосторонні переговори, які відбулися 18 лютого в Саудівській Аравії. У відповідь Кремль спробував "підібрати відповідних" представників для кожного з американських чиновників. Джерела видання стверджують, що включення генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва до складу делегації відбулося за запитом США, які вимагали, щоб російську сторону представляв хтось, хто "розуміє" американську політику.

Також у Кремлі розглядають можливість призначення помічника Путіна Володимира Мединського, якщо до переговорного процесу долучиться українська сторона. Він вже брав участь у російсько-українських переговорах у Стамбулі навесні 2022 року. Водночас, поки що переговори ведуться тільки між США та Росією, тому його участь не є необхідною.

Кремль хоче економічних поступок від США

The Moscow Times повідомляє, що Кремль наполягає на поверненні доступу до заморожених у США російських резервів Центрального банку, які оцінюються у 6 мільярдів доларів. Також російська делегація вимагала відновлення роботи дипломатичних представництв у Москві та Вашингтоні та повернення дипломатичної власності Росії, яку конфіскували США через підозру у використанні для розвідувальних операцій.

Держсекретар США Марко Рубіо 18 лютого заявив, що США та Росія погодилися на відновлення "функціональності своїх місій у Вашингтоні та Москві". Кремль намагається домогтися економічних та дипломатичних поступок від США, не пов’язаних з війною в Україні, ймовірно, щоб згодом використати це для тиску на Київ та Захід.

Аналітики Інституту дослідження війни вважають, що якщо Сполучені Штати погодяться на ці економічні та дипломатичні умови без відповідних поступок від Москви щодо війни в Україні, це може знизити їхній вплив у подальших переговорах. Такий сценарій суперечить проголошеній меті президента Дональда Трампа — досягненню стабільного миру, який принесе вигоду США та Україні.

Нагадаємо, нещодавно у Китаї зробили заяву щодо закінчення війни в Україні. Також Президент України Володимир Зеленський висловився щодо переговорів США та Росії в Саудівській Аравії.