У Китаї висловилися стосовно завершення війни в Україні

Голова МЗС Китаю Ван Ї. Фото: AFP

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час засідання Ради Безпеки ООН зробив заяву щодо війни в Україні. За його словами, КНР підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру.

Про це пише Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС країни.

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Позиція Китаю щодо війни

"Українська криза (повномасштабне вторгнення Росії в Україну. — Ред.) триває вже майже три роки і продовжує загострюватися", — сказав голова МЗС Китаю.

Водночас Ван Ї зазначив, що наразі бачить "посилення тенденцій" у пошуку шляхів припинення конфлікту в Україні.

За його словами, від початку війни Китай виступає за переговори та політичне врегулювання на основі чотирьох принципів:

поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн;

дотримання цілей і принципів Статуту ООН;

використання мирних методів для вирішення розбіжностей;

врахування "законних безпекових занепокоєнь" кожної зі сторін.

В Укрінформі зауважили, що останній пункт є наративом російської пропаганди про нібито загрози, якими там виправдовують вторгнення в Україну.

"Китай продовжуватиме співпрацювати з іншими країнами, зокрема, з Глобальним Півднем, щоб почути більше об’єктивних, збалансованих і раціональних думок для досягнення консенсусу в питанні припинення конфлікту та прокладання шляху до миру", — додав Ван Ї.

Нагадаємо, представники Китаю та Бразилії провели зустріч на полях безпекової конференції у Мюнхені та зробили заяву щодо війни в Україні.

А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Китай може взяти участь у мирних перемовинах, якщо погодиться надати Україні гарантії безпеки.