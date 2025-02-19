В Китае высказались относительно завершения войны в Украине

Китай сделал заявление об окончании войны в Украине
Министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совета Безопасности ООН сделал заявление относительно войны в Украине. По его словам, КНР поддерживает все усилия, направленные на достижение мира.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД страны.
Позиция Китая относительно войны
"Украинский кризис (полномасштабное вторжение России в Украину. — Ред.) продолжается уже почти три года и продолжает обостряться", — сказал глава МИД Китая.
В то же время Ван И отметил, что сейчас видит "усиление тенденций" в поиске путей прекращения конфликта в Украине.
По его словам, с начала войны Китай выступает за переговоры и политическое урегулирование на основе четырех принципов:
- уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран;
- соблюдение целей и принципов Устава ООН;
- использование мирных методов для решения разногласий;
- учет "законных беспокойств по безопасности" каждой из сторон.
В Укринформе отметили, что последний пункт является нарративом российской пропаганды о якобы угрозах, которыми там оправдывают вторжение в Украину.
"Китай будет продолжать сотрудничать с другими странами, в частности, с Глобальным Югом, чтобы услышать больше объективных, сбалансированных и рациональных мнений для достижения консенсуса в вопросе прекращения конфликта и прокладывания пути к миру", — добавил Ван И.
Напомним, представители Китая и Бразилии провели встречу на полях конференции по безопасности в Мюнхене и сделали заявление о войне в Украине.
А Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Китай может принять участие в мирных переговорах, если согласится предоставить Украине гарантии безопасности.
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