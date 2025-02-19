В Китае высказались относительно завершения войны в Украине

Глава МИД Китая Ван И. Фото: AFP

Министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совета Безопасности ООН сделал заявление относительно войны в Украине. По его словам, КНР поддерживает все усилия, направленные на достижение мира.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

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Позиция Китая относительно войны

"Украинский кризис (полномасштабное вторжение России в Украину. — Ред.) продолжается уже почти три года и продолжает обостряться", — сказал глава МИД Китая.

В то же время Ван И отметил, что сейчас видит "усиление тенденций" в поиске путей прекращения конфликта в Украине.

По его словам, с начала войны Китай выступает за переговоры и политическое урегулирование на основе четырех принципов:

уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран;

соблюдение целей и принципов Устава ООН;

использование мирных методов для решения разногласий;

учет "законных беспокойств по безопасности" каждой из сторон.

В Укринформе отметили, что последний пункт является нарративом российской пропаганды о якобы угрозах, которыми там оправдывают вторжение в Украину.

"Китай будет продолжать сотрудничать с другими странами, в частности, с Глобальным Югом, чтобы услышать больше объективных, сбалансированных и рациональных мнений для достижения консенсуса в вопросе прекращения конфликта и прокладывания пути к миру", — добавил Ван И.

Напомним, представители Китая и Бразилии провели встречу на полях конференции по безопасности в Мюнхене и сделали заявление о войне в Украине.

А Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Китай может принять участие в мирных переговорах, если согласится предоставить Украине гарантии безопасности.