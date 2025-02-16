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Представники Китаю та Бразилії зробили заяву про війну в Україні

16 лютого 2025 14:47
Аркадій Пастула - Редактор
Ван Ї та Аморім зустрілися на Мюнхенській конференції та заявили про Україну
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та головний зовнішньополітичний радник президента Бразилії Селсу Аморім. Фото: fmprc.gov.cn
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та головний зовнішньополітичний радник президента Бразилії Селсу Аморім провели зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції. Вони зробили заяву щодо війни в Україні.

Про це повідомила пресслужба китайського МЗС у неділю, 16 лютого.

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Що заявили представники Китаю та Бразилії

"Китай і Бразилія повністю схвалюють роботу групи Друзі миру та продовжать відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню української кризи", — йдеться в заяві.

Зустріч представників Китаю та Бразилії
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та головний зовнішньополітичний радник президента Бразилії Селсу Аморім. Фото: fmprc.gov.cn

Ван Ї також підкреслив, що Китай і Бразилія є важливими світовими державами та представниками Глобального Півдня, які разом сприяють зміцненню світового миру.

Нагадаємо, 16 лютого головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас зустрілася з міністрами закордонних справ країн ЄС під час Мюнхенської безпекової конференції.

Також міністр фінансів Норвегії та ексгенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що зараз найкращий момент для посилення тиску на Росію.

війна Китай Бразилія Україна політики Мюнхенська безпекова конференція 2025
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