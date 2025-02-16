Ван Ї та Аморім зустрілися на Мюнхенській конференції та заявили про Україну

Представники Китаю та Бразилії зробили заяву про війну в Україні
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та головний зовнішньополітичний радник президента Бразилії Селсу Аморім провели зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції. Вони зробили заяву щодо війни в Україні.
Про це повідомила пресслужба китайського МЗС у неділю, 16 лютого.
Що заявили представники Китаю та Бразилії
"Китай і Бразилія повністю схвалюють роботу групи Друзі миру та продовжать відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню української кризи", — йдеться в заяві.
Ван Ї також підкреслив, що Китай і Бразилія є важливими світовими державами та представниками Глобального Півдня, які разом сприяють зміцненню світового миру.
Нагадаємо, 16 лютого головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас зустрілася з міністрами закордонних справ країн ЄС під час Мюнхенської безпекової конференції.
Також міністр фінансів Норвегії та ексгенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що зараз найкращий момент для посилення тиску на Росію.
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