Ван И и Аморим встретились на Мюнхенской конференции и заявили об Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И и главный внешнеполитический советник президента Бразилии Селсу Аморим. Фото: fmprc.gov.cn

Министр иностранных дел Китая Ван И и главный внешнеполитический советник президента Бразилии Селсу Аморим провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Они сделали заявление относительно войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба китайского МИД в воскресенье, 16 февраля.

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"Китай и Бразилия полностью одобряют работу группы Друзья мира и продолжат играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Китая Ван И и главный внешнеполитический советник президента Бразилии Селсу Аморим. Фото: fmprc.gov.cn

Ван И также подчеркнул, что Китай и Бразилия являются важными мировыми державами и представителями Глобального Юга, которые вместе способствуют укреплению мирового мира.

Напомним, 16 февраля главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Также министр финансов Норвегии и экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас лучший момент для усиления давления на Россию.