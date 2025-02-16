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Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України — деталі

16 лютого 2025 12:19
Аркадій Пастула - Редактор
Каллас зустрілася з главами МЗС ЄС на Мюнхенській конференції
Кая Каллас. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Аркадій Пастула - Редактор

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас провела зустріч з міністрами закордонних справ ЄС. Вона відбувалася на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Про це Кая Каллас повідомила у соцмережі X у неділю, 16 лютого.

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"Закриття Мюнхенської конференції завершилося гарною дискусією між міністрами закордонних справ ЄС, які все ще перебувають у Мюнхені", — зазначила Каллас.

Зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Мюнхені
Зустріч очільників МЗС країн ЄС у Мюнхені. Фото: x.com/kajakallas

За її словами, Європа міцно об'єднана в підтримці України та зміцненні власної оборони. 

Каллас додала, що незабаром вони виступлять з новими ініціативами для просування вперед.

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Допис Каллас. Фото: скриншот

Нагадаємо, Каллас заявила, що мирні переговори мають відбуватися за участі Європи та України.

Також Зеленський підбив підсумки другого дня Мюнхенської безпекової конференції, зазначивши, що цього року вона була особливо насиченою.

Європейський союз МЗС Україна політики Кая Каллас Мюнхенська безпекова конференція 2025
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