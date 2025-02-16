Каллас встретилась с главами МИД ЕС на Мюнхенской конференции

Каллас анонсировала новые инициативы по Украине — детали
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас провела встречу с министрами иностранных дел ЕС. Она проходила на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом Кая Каллас сообщила в соцсети X в воскресенье, 16 февраля.
Встреча министров иностранных дел ЕС
"Закрытие Мюнхенской конференции завершилось хорошей дискуссией между министрами иностранных дел ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене", — отметила Каллас.
По ее словам, Европа прочно объединена в поддержке Украины и укреплении собственной обороны.
Каллас добавила, что вскоре они выступят с новыми инициативами для продвижения вперед.
Напомним, Каллас заявила, что мирные переговоры должны происходить при участии Европы и Украины.
Также Зеленский подвел итоги второго дня Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что в этом году она была особенно насыщенной.
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