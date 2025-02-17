Миротворці для України — у США зробили заяву

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Leah Millis

Сполучені Штати Америки хочуть відправити в Україну військових не лише з Європи. Пропонують долучити також Китай та Бразилію.

Про це повідомляє The Economist.

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Відправка військ в Україну

Згідно з інформацією від видання, американські посадовці пропонують концепцію миротворчої місії, до складу якої могли б увійти не лише країни Європи, зокрема Бразилія або Китай.

Такі підрозділи могли б бути розміщені вздовж потенційної лінії припинення вогню, що повинна виконувати функцію буферної зони.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито висловив думку, що лише європейський контингент буде недостатньо ефективним для стримування Росії від нових можливих атак.

Видання пише, що миротворчі сили з Бразилії чи Китаю могли б доповнити контингент з європейських країн, зокрема Франції.

Водночас російські окупанти проти будь-якого розміщення іноземних військ в Україні. Журналісти зазначають, що адміністрації лідера США Дональда Трампа доведеться змусити диктатора РФ піти на поступки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив готовність та бажання розмістити британські війська в Україні.

Також США направили європейцям анкету з проханням надати конкретні пропозиції щодо озброєння, миротворчих контингентів та заходів безпеки, які вони можуть запропонувати Україні.