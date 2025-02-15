Відправка миротворців в Україну — Зеленський зробив заяву

Миротворці в Україні — Зеленський заявив, що деякі країни готові
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо відправки миротворців. За його словами, є готовність деяких країн.
Про це український лідер заявив на пресконференції у Мюнхені у суботу, 15 лютого.
Відправка миротворців в Україну
Зеленський зазначив, що не може сказати за всі країни, оскільки це їх внутрішнє рішення. Однак є розуміння деяких та готовність допомагати Україні.
"І якщо Україна побачить, що контингент є дійсно одним із форматів або одним зі складових гарантій безпеки, вони будуть готові відправити до нас свої війська. Ми маємо розуміти, що йдеться про момент "сісфаєр". Є готовність деяких країн", — додав глава держави.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна вже розробила план з потенційними місцями для розміщення миротворців.
Також Зеленський зазначив, що для забезпечення миру необхідно 100 тисяч миротворців.
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