Миротворці в Україні — Зеленський заявив, що вже є карта, де розмістять іноземний контингент

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Україна вже має карту з майбутніми точками розміщення миротворців партнерів. Країна готова до переговорів щодо розміщення миротворчих сил.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation у п'ятницю, 14 лютого.

Миротворці в Україні

Зеленський наголосив, що ЗСУ "виконали своє домашнє завдання", і Україна готова до переговорів щодо розміщення миротворчих сил після завершення війни.

"Наші військові вже зробили своє домашнє завдання. Я не ділився цим з нашими союзниками. У нас уже є карта з кількістю та типами військ наших партнерів, де вони повинні бути. Отже, ми готові. Як я сказав, ми готові для будь-якого типу рішень, позитивних рішень. Я маю на увазі будь-якого формату зустрічей. Давайте зробимо це", — сказав президент.

Раніше глава держави сказав, що для реальної безпекової гарантії Україні необхідна армія чисельністю 1,5 мільйона людей. Також український лідер підкреслив, що Україні потрібна "натівська" зброя, якщо вона не перебуває в Альянсі.