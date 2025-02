Потрібна армія в 1,5 мільйона людей — Зеленський зробив нову заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Скриншот

Для реальної безпекової гарантії Україні необхідна армія чисельністю 1,5 мільйона людей. Київ готовий до рішучих кроків задля зміцнення обороноздатності країни.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation у п'ятницю, 14 лютого.

Кількість людей в армії треба збільшити

Зеленський заявив про необхідність значного розширення української армії, назвавши це ключовою гарантією безпеки. За його словами, Україна має бути готова до рішучих кроків задля зміцнення обороноздатності країни.

"Якщо ми справді хочемо зупинити і не боятись нового вторгнення з Росії, нам потрібна армія в 1,5 мільйона людей. Це буде реальна безпекова гарантія. Ми готові до будь-яких позитивних рішень", — заявив Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що США ніколи не розглядали Україну як потенційного члена НАТО. Також глава держави виступає проти ідеї переговорів без участі України та Європи, назвавши це невдалим рішенням.