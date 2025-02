Нужна армия в 1,5 миллиона человек - Зеленский сделал новое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Скриншот

Для реальной гарантии безопасности Украине необходима армия численностью 1,5 миллиона человек. Киев готов к решительным шагам для укрепления обороноспособности страны.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на панели Strategic Investment: The Future of U.S. — Ukraine Security Cooperation в пятницу, 14 февраля.

Читайте также:

Количество людей в армии надо увеличить

Зеленский заявил о необходимости значительного расширения украинской армии, назвав это ключевой гарантией безопасности. По его словам, Украина должна быть готова к решительным шагам для укрепления обороноспособности страны.

"Если мы действительно хотим остановить и не бояться нового вторжения из России, нам нужна армия в 1,5 миллиона человек. Это будет реальная гарантия безопасности. Мы готовы к любым положительным решениям", — заявил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США никогда не рассматривали Украину как потенциального члена НАТО. Также глава государства выступает против идеи переговоров без участия Украины и Европы, назвав это неудачным решением.