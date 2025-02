Американський сенатор Грем відповів, як завершити війну в Україні

Американський сенатор Ліндсі Грем. Фото: скриншот

Американський сенатор Ліндсі Грем відповів, що потрібно для закінчення війни в Україні. За його словами, необхідно підписати угоду про корисні копалини.

Про це Ліндсі Грем сказав на панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation у четвер, 14 лютого.

Читайте також:

Завершення війни в Україні

"Якщо ми підпишемо угоду про українські корисні копалини, ця війна закінчиться", — наголосив Грем.

Водночас Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність підписати угоду щодо корисних копалин.

"Ми не можемо допустити ситуації, як в Афганістані. Треба такі гарантії безпеки, за яких Путін більше не нападе", — зазначив сенатор США.

За його словами, у 2014 році Україні давали ковдри, а не зброю.

Нагадаємо, американські сенатори запевнили, що Вашингтон продовжить допомагати Києву.

Також глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що питання визначення кордонів України залишається предметом поточних дискусій.