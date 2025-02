Американский сенатор Грэм ответил, как завершить войну в Украине

Американский сенатор Линдси Грэм. Фото: скриншот

Американский сенатор Линдси Грэм ответил, что нужно для окончания войны в Украине. По его словам, необходимо подписать соглашение о полезных ископаемых.

Об этом Линдси Грэм сказал на панели Strategic Investment: The Future of U.S. — Ukraine Security Cooperation в четверг, 14 февраля.

Завершение войны в Украине

"Если мы подпишем соглашение об украинских полезных ископаемых, эта война закончится", — подчеркнул Грэм.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности подписать соглашение по полезным ископаемым.

"Мы не можем допустить ситуации, как в Афганистане. Надо такие гарантии безопасности, при которых Путин больше не нападет", — отметил сенатор США.

По его словам, в 2014 году Украине давали одеяла, а не оружие.

Напомним, американские сенаторы заверили, что Вашингтон продолжит помогать Киеву.

Также глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что вопрос определения границ Украины остается предметом текущих дискуссий.