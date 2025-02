Зеленський розкритикував переговори без України чи Європи

Володимир Зеленський. Фото: скришот

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на пропозицію переговорів без України чи Європи. За його словами, це погана ідея.

Про це український лідер сказав на панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation у четвер, 14 лютого.

Читайте також:

Переговори щодо завершення війни

"Переговори без України чи Європи — погана ідея. Я сподіваюся, у Трампа такої ідеї не має", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україні потрібна тверда підтримка США. Зеленський додав, що Трамп на нашому боці.

Нагадаємо, Зеленський підкреслив, що мирна угода в Мюнхені підписана не буде. За його словами, обов'язкова важлива роль для країн Європи.

Також американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що для завершення війни в Україні необхідно укласти угоду щодо корисних копалин.