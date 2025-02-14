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Переговори без України чи Європи — Зеленський розкритикував

14 лютого 2025 17:19
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський розкритикував переговори без України чи Європи
Володимир Зеленський. Фото: скришот
Аркадій Пастула - Редактор

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на пропозицію переговорів без України чи Європи. За його словами, це погана ідея.

Про це український лідер сказав на панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation у четвер, 14 лютого.

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"Переговори без України чи Європи — погана ідея. Я сподіваюся, у Трампа такої ідеї не має", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україні потрібна тверда підтримка США. Зеленський додав, що Трамп на нашому боці. 

Нагадаємо, Зеленський підкреслив, що мирна угода в Мюнхені підписана не буде. За його словами, обов'язкова важлива роль для країн Європи.

Також американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що для завершення війни в Україні необхідно укласти угоду щодо корисних копалин.

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