Зеленский раскритиковал переговоры без Украины или Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на предложение переговоров без Украины или Европы. По его словам, это плохая идея.

Об этом украинский лидер сказал на панели Strategic Investment: The Future of U.S. — Ukraine Security Cooperation в четверг, 14 февраля.

"Переговоры без Украины или Европы — плохая идея. Я надеюсь, у Трампа такой идеи нет", — отметил Зеленский.

По его словам, Украине нужна твердая поддержка США. Зеленский добавил, что Трамп на нашей стороне.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что мирное соглашение в Мюнхене подписано не будет. По его словам, обязательна важная роль для стран Европы.

Также американский сенатор Линдси Грэм заявил, что для завершения войны в Украине необходимо заключить соглашение по полезным ископаемым.