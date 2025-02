Миротворцы в Украине — Зеленский заявил, что уже есть карта, где разместят иностранный контингент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

У Украины уже есть карта с будущими точками размещения миротворцев партнеров. Страна готова к переговорам по размещению миротворческих сил.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на панели Strategic Investment: The Future of U.S. — Ukraine Security Cooperation в пятницу, 14 февраля.

Миротворцы в Украине

Зеленский отметил, что ВСУ "выполнили свое домашнее задание", и Украина готова к переговорам по размещению миротворческих сил после завершения войны.

"Наши военные уже сделали свое домашнее задание. Я не делился этим с нашими союзниками. У нас уже есть карта с количеством и типами войск наших партнеров, где они должны быть. Итак, мы готовы. Как я сказал, мы готовы для любого типа решений, положительных решений. Я имею в виду любого формата встреч. Давайте сделаем это", — сказал президент.

Ранее глава государства сказал, что для реальной гарантии безопасности Украине необходима армия численностью 1,5 миллиона человек. Также украинский лидер подчеркнул, что Украине нужно "натовское" оружие, если она не находится в Альянсе.