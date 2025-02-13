Миротворці для миру в Україні — Зеленський назвав необхідну кількість

Зеленський назвав, скільки миротворців потрібно для миру
Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно 100 тисяч миротворців для забезпечення миру. За його словами, подробиці будуть в Мюнхені.
Про це український лідер сказав у коментарі "Ми — Україна" у четвер, 13 лютого.
Забезпечення миру в Україні
Глава держави зазначив, що за його дорученням військові підготували карту, яка відображає реальну потребу в іноземних силах для гарантування безпеки в країні.
"А що це — "гарантії безпеки"? Сильна зброя, якийсь стримуючий пакет. Або будемо будувати, як я сказав, НАТО в Україні. Тоді реально — зброя від вас, контингент від європейців і американців. І контингент не 5-7 тисяч, як про це якось говорили", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції обговорять відправлення європейських миротворців в Україну.
Також очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не будуть відправляти до України своїх військових.
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