Миротворці для миру в Україні — Зеленський назвав необхідну кількість

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно 100 тисяч миротворців для забезпечення миру. За його словами, подробиці будуть в Мюнхені.

Про це український лідер сказав у коментарі "Ми — Україна" у четвер, 13 лютого.

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Глава держави зазначив, що за його дорученням військові підготували карту, яка відображає реальну потребу в іноземних силах для гарантування безпеки в країні.

"А що це — "гарантії безпеки"? Сильна зброя, якийсь стримуючий пакет. Або будемо будувати, як я сказав, НАТО в Україні. Тоді реально — зброя від вас, контингент від європейців і американців. І контингент не 5-7 тисяч, як про це якось говорили", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції обговорять відправлення європейських миротворців в Україну.

Також очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не будуть відправляти до України своїх військових.