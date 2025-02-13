Миротворцы для мира в Украине — Зеленский назвал необходимое количество

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сто тысяч миротворцев для обеспечения мира. По его словам, подробности будут в Мюнхене.

Об этом украинский лидер сказал в комментарии "Мы Украина" в четверг, 13 февраля.

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Глава государства отметил, что по его поручению военные подготовили карту, которая отражает реальную потребность в иностранных силах для обеспечения безопасности в стране.

"А что это — "гарантии безопасности"? Сильное оружие, какой-то сдерживающий пакет. Или будем строить, как я сказал, НАТО в Украине. Тогда реально — оружие от вас, контингент от европейцев и американцев. И контингент не 5-7 тысяч, как об этом как-то говорили", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности обсудят отправку европейских миротворцев в Украину.

Также глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не будут отправлять в Украину своих военных.