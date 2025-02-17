Миротворцы для Украины — в США сделали заявление

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Leah Millis

Соединенные Штаты Америки хотят отправить в Украину военных не только из Европы. Предлагают привлечь также Китай и Бразилию.

Об этом сообщает The Economist.

Читайте также:

Отправка войск в Украину

Согласно информации от издания, американские чиновники предлагают концепцию миротворческой миссии, в состав которой могли бы войти не только страны Европы, в частности Бразилия или Китай.

Такие подразделения могли бы быть размещены вдоль потенциальной линии прекращения огня, которая должна выполнять функцию буферной зоны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы высказал мнение, что только европейский контингент будет недостаточно эффективным для сдерживания России от новых возможных атак.

Издание пишет, что миротворческие силы из Бразилии или Китая могли бы дополнить контингент из европейских стран, в частности, Франции.

В то же время российские оккупанты против любого размещения иностранных войск в Украине. Журналисты отмечают, что администрации лидера США Дональда Трампа придется заставить диктатора РФ пойти на уступки.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность и желание разместить британские войска в Украине.

Также США направили европейцам анкету с просьбой предоставить конкретные предложения по вооружению, миротворческим контингентам и мерам безопасности, которые они могут предложить Украине.