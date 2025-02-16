Гарантії безпеки для України та миротворці — США звернулись до європейських країни із запитаннями

Британські військові. Ілюстративне фото: twitter.com/DefenceHQ

США надіслали європейським столицям анкету з проханням надати детальні пропозиції щодо озброєння, миротворчих сил та заходів безпеки, які вони могли б запропонувати Києву в межах потенційних гарантій безпеки. Ці гарантії можуть стати предметом переговорів, спрямованих на припинення повномасштабного російського вторгнення.

Про це пише The Guardian у неділю, 16 лютого.

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За даними ЗМІ, документ містить шість пунктів, у яких зокрема ставиться питання про те, які країни могли б зробити свій внесок у гарантії безпеки, чи були б готові розгорнути війська в Україні в рамках мирного врегулювання, а також про чисельність будь-яких сил під керівництвом Європи.

Крім того, в анкеті містяться запитання щодо готовності урядів до посилення санкцій проти Росії, включаючи суворіший контроль за виконанням чинних обмежень.

Серед запитань, зокрема:

Які вимоги до підтримки з боку США ваш уряд вважає необхідними для участі в угодах про безпеку? Які короткострокові та довгострокові ресурси, на вашу думку, мають надати Сполучені Штати?

Якщо військові сили третіх країн будуть розгорнуті в Україні в межах мирної угоди, яким, на вашу думку, має бути їхній оптимальний розмір під керівництвом Європи? Де, як і на який термін вони мають бути розміщені?

Які додаткові можливості, обладнання та технічне забезпечення ваш уряд готовий надати Україні, щоб зміцнити її позиції на переговорах і посилити тиск на Росію?

За даними двох дипломатів, наразі в європейських столицях тривають обговорення щодо можливої відповіді на цей запит. Деякі країни вважають, що відповідь має бути колективною.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі країни готові відправити миротворців в Україну.

Також ми писали, що Україна вже має карту з майбутніми точками розміщення миротворців партнерів.