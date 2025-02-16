Гарантии безопасности для Украины и миротворцы — США обратились к европейским странам с вопросами

Британские военные. Иллюстративное фото: twitter.com/DefenceHQ

США направили европейским столицам анкету с просьбой предоставить детальные предложения по вооружению, миротворческим силам и мерам безопасности, которые они могли бы предложить Киеву в рамках потенциальных гарантий безопасности. Эти гарантии могут стать предметом переговоров, направленных на прекращение полномасштабного российского вторжения.

Об этом пишет The Guardian в воскресенье, 16 февраля.

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По данным СМИ, документ содержит шесть пунктов, в которых, в частности, ставится вопрос о том, какие страны могли бы внести свой вклад в гарантии безопасности, были бы готовы развернуть войска в Украине в рамках мирного урегулирования, а также о численности любых сил под руководством Европы.

Кроме того, в анкете содержатся вопросы о готовности правительств к усилению санкций против России, включая более строгий контроль за выполнением действующих ограничений.

Среди вопросов, в частности:

Какие требования к поддержке со стороны США ваше правительство считает необходимыми для участия в соглашениях о безопасности? Какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы, по вашему мнению, должны предоставить Соединенные Штаты?

Если военные силы третьих стран будут развернуты в Украине в рамках мирного соглашения, каким, по вашему мнению, должен быть их оптимальный размер под руководством Европы? Где, как и на какой срок они должны быть размещены?

Какие дополнительные возможности, оборудование и техническое обеспечение ваше правительство готово предоставить Украине, чтобы укрепить ее позиции на переговорах и усилить давление на Россию?

По данным двух дипломатов, сейчас в европейских столицах продолжаются обсуждения относительно возможного ответа на этот запрос. Некоторые страны считают, что ответ должен быть коллективным.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны готовы отправить миротворцев в Украину.

Также мы писали, что Украина уже имеет карту с будущими точками размещения миротворцев партнеров.