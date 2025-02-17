Стармер готовий розмістити війська Британії в Україні для забезпечення миру

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий та хоче розмістити свої війська в Україні. Метою є забезпечення мирної угоди.

Про це Кір Стармер написав у колонці для The Telegraph.

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"Я кажу це не просто так. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, яка пов'язана з потенційною загрозою для британських військовослужбовців. Але будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України — це допомога у гарантуванні безпеки нашого континенту і безпеки цієї країни. Кінець цієї війни, коли він настане, не може стати лише тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападе", — наголосив Стармер.

За його словами, Британія готова працювати над гарантіями безпеки для України "принаймні до 2030 року". Зокрема, йдеться про підтримку воїнів ЗСУ на суму три мільярди фунтів стерлінгів на рік.

Стармер зазначив, що слабкість веде до війни, тому необхідно активізуватися.

"Ці вирішальні дні, що попереду, визначать майбутню безпеку нашого континенту. Як я скажу в Парижі, мир приходить через силу. Але вірно і зворотне. Слабкість веде до війни. Це момент, коли ми всі повинні активізуватися — і Велика Британія зробить це, тому що це правильно заради цінностей і свобод, якими ми дорожимо, і тому що це фундаментально важливо для нашої власної національної безпеки", — додав премʼєр.

Нагадаємо, Стармер долучиться до саміту європейських лідерів, ініційованого Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що є готовність деяких країн відправити миротворців в Україну.