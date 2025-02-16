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Стармер візьме участь в саміті, який скликає Макрон

16 лютого 2025 18:45
Аркадій Пастула - Редактор
Кір Стармер візьме участь у саміті європейських лідерів
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS/Jaimi Joy
Аркадій Пастула - Редактор

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер візьме участь у саміті європейських лідерів. Раніше його скликав Президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє The Guardian у неділю, 16 лютого.

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Офіційні представники зазначили, що Кір Стармер візьме участь у зустрічі і передасть її результати до Вашингтона, коли зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом. 

"Для нашої національної безпеки це момент, який випадає раз на покоління, коли ми стикаємося з реальністю сучасного світу і загрозою, з якою ми стикаємося з боку Росії. Очевидно, що Європа повинна відігравати більшу роль в НАТО, оскільки ми працюємо зі Сполученими Штатами, щоб забезпечити майбутнє України і протистояти загрозі, з якою ми стикаємося з боку Росії", — говорив Стармер.

За його словами, Британія працюватиме над тим, щоб забезпечити єдність США і Європи.

Очікується, що на зустрічі будуть обговорені спроби США відсторонити європейських лідерів від мирних переговорів, позиція Європи щодо майбутнього членства України в НАТО, а також можливі варіанти надання Україні гарантій безпеки.

Нагадаємо, Макрон ініціював проведення термінового саміту європейських лідерів у Парижі, на якому однією з основних тем стануть останні заяви Трампа.

Також повідомляється, що на саміті будуть представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Данії, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни.

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